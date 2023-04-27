ПАО «ОДК-Кузнецов» и СамГТУ расширили стратегию сотрудничества

Большое внимание уделили формированию кадрового потенциала предприятия. Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

ПАО «ОДК-Кузнецов» и Самарский университет провели совещание, на котором обсудили направления дальнейшего развития совместных образовательных и научных проектов. В частности, речь шла о таких направлениях, как литье корпусов двигателей из негорючего магния и изготовление стержневых форм для литья лопаток газотурбинных двигателей, нанесение керамических защитных покрытий для повышения прочности деталей двигателей, применение в производстве новых материалов и аддитивных технологий. По мнению главного инженера ПАО «ОДК-Кузнецов» Олега Гусева, они могут лечь в основу выпускных студенческих и научно-исследовательских работ.

Отдельное внимание было уделено кадровому потенциалу предприятия. На совещании стало известно, что в будущем учебном году стартует набор студентов целевой подготовки «Инженерный старт – Металлургия» по профилю «Литейное производство черных и цветных металлов».

– 12 студентов смогут поступить на бюджетные места, став участниками программы целевой подготовки, получить уникальные навыки в ходе производственной практики. Защита дипломов выпускников факультета машиностроения, металлургии и транспорта будет проходить на территории предприятия, к ней будут привлечены высококвалифицированные специалисты с производства, – отметил ректор Самарского политеха Дмитрий Быков.

Олег Гусев, в свою очередь, отметил, что сейчас активно ведется работа по организации практической подготовки будущих технологов в сфере программного управления, а также по трудоустройству выпускников в службу главного метролога предприятия.

– Мы уже плотно взаимодействуем с университетом в части развития технологий литья и сварки, в перспективе эти направления будут развиваться, – подчеркнул Олег Гусев.

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