В Самарской области пенсионерка продала квартиру и отдала деньги мошенникам

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники оставили 58-летнюю жительницу Сызрани без квартиры. Женщина поверила им и продала недвижимость. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, пенсионерке позвонил неизвестный и представился полицейским. Он сообщил женщине, что кто-то пытается переоформить на себя ее квартиру. «Оперативник» также предложил выход.

– Чтобы помешать злоумышленникам, неизвестный посоветовал срочно продать квартиру, а деньги перевести на указанный им безопасный счет. Потерпевшая продала жилье и перевела звонившему около 2 400 000 рублей, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД.

Когда звонивший перестал выходить на связь, пенсионерка обратилась к настоящим полицейским. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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