Дмитрий Азаров наградил победителей Самарской студенческой весны в «МТЛ Арене»

Теперь из победителей сформируют команду Самарской области для участия во Всероссийском фестивале.
Фото: правительство Самарской области
В четверг, 27 апреля, в «МТЛ Арене» прошел гала-концерт областного творческого фестиваля «Самарская студенческая весна – 2023». Награды победителям вручил губернатор Дмитрий Азаров.
В этом году с 10 марта по 15 апреля прошли 16 концертов, в них участвовали около трех тысяч студентов из 14 вузов региона. Концерты вузов оценивало профессиональное жюри, а лучшие номера включили в программу гала-концерта Студвесны. Он начался с гимна юбилейной XXX Российской студенческой весны, которую в 2022-м успешно провела Самарская область.
Участников и организаторов финала Студвесны поприветствовал губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил, что каждый участник фестиваля приобрел для себя что-то новое, смог проявить себя и накопить опыт, который пригодится в будущем.
— Здесь потрясающая энергия. Сегодня были талантливые, яркие, красивые номера. А исполнение гимна России всем залом в завершении концерта стало одним из лучших, что я когда-либо слышал, — сказал глава региона.
Дмитрий Азаров вручил награды вузам-призерам Студвесны 2023 года. Первое место занял СГЭУ, второе – Самарский университет имени Королева, а третье – СамГМУ. Теперь из победителей сформируют команду Самарской области для участия во Всероссийском фестивале. Губернатор пожелал участникам успеха.
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