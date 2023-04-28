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НовостиОбщество28 апреля 2023 10:58

В Самаре увеличился срок продажи вторичных квартир

Об этом сообщили аналитики
Алена ПРОВКИНА
Специалисты рассказали о спросе на недвижимость

Специалисты рассказали о спросе на недвижимость

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты проанализировали сроки экспозиции объявлений о продаже вторичных квартир. Время продажи недвижимости увеличилось.

По информации «Авито Недвижимость», в марте текущего года относительного прошлого года время экспозиции увеличилось на 18,7%. При этом, максимальный годовой прирост зафиксировали в Краснодаре – на 69,7%. Сокращение сроков продажи нет ни в одном городе страны. Объем предложений на вторичном рынке вырос на 26,2%. Значительнее всего время продажи уменьшилось в Омске – на 4,4%.

Аналитики считаю, что постепенно увеличится спрос. Предложения будут сокращаться, как и скидки при торге.