Детские сады №338 и №172 объединят в Самаре

На процедуру потратят средства из городского бюджета
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Власти Самары планируют объединить еще два дошкольных учреждения. Речь идет о детских садах №338 на улице Ново-Садовой и №172 на улице Искровской. Об этом сообщается в постановлении городской администрации.
Согласно документации, реорганизация будет проведена из-за отсутствия экономической целесообразности деятельности двух учреждений. Процедура позволит оптимизировать расходы на их содержание.
Отмечается, что средства на объединение выделят из городского бюджета – на это потратят 2 тысячи рублей. Документы должны быть подготовлены в течение трех месяцев.
Напомним, это не первый опыт объединения детских садов. В прошлом году эта процедура коснулась детсадов №58 на улице Галактионовской и №70 на улице Ульяновской.
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