В Самарской области прошел форум профсоюзов с участием главы региона

Глава региона принял участие в форуме. Фото: пресс-служба региона

В Самарской области прошел форум представителей профсоюзных организаций региона. На нем собралось более полутора тысяч специалистов со всех ключевых отраслей.

Глава региона Дмитрий Азаров поблагодарил профсоюзы за участие в жизни губернии. Во время своего выступления губернатор отметил, что значение профсоюзного движения возрастает, ведь каждую отрасль затронули несправедливые санкции.

- Против кого направлены эти санкции? В первую очередь, против человека труда! – подчеркнул глава региона.

Дмитрий Азаров также поблагодарил предприятия за помощь в достижении главной цели – Победы в СВО. Профсоюзные организации оказывают поддержку военнослужащим, покупая необходимое оборудование. Помощь оказывают и семьям военных. Только в 2023 году оказана помощь на сумму около 20 млн рублей.

Отдельное внимание губернатор уделил вопросам создания новых рабочих мест в регионе. На данный момент Самарская область добилась рекордно низких показателей безработицы. Каждый год создается около 10 тысяч новых рабочих мест, что повышает конкуренцию рабочего человека среди предприятий. У сотрудников появляется выбор.

Представили профсоюзов отметили, что благодаря политике команды Губернатора оказывается, поддержка медицинских работников. Председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения Татьяна Сивохина поддержала намерения Дмитрия Азарова вновь баллотироваться на выборах главы региона. Поддержку высказали и работники сельского хозяйства.