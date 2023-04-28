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НовостиОбщество28 апреля 2023 18:02

Советника губернатора Самарской области Ольгу Михееву наградили за заслуги перед Отечеством

Президент РФ подписал указ о награждении
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Ольгу Михееву наградили почетной наградой

Ольгу Михееву наградили почетной наградой

Советника губернатора, гендиректора управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Ольгу Михееву наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Соответствующий указ о награждении подписал президент РФ 27 апреля 2023 года. Ольга Михеева возглавляет управляющую компанию Центра на протяжении 3-х лет и является двигателем и сердцем проекта. Под руководством Ольги Александровны проделана масштабная командная работа, способствующая перезапуску процессов, объединяющих науку и сектор экономики на межрегиональном и международном уровне.

Редакция «КП-Самара» поздравляет с почетной наградой. Благодарим за совместную работу и плодотворное сотрудничество с радио «Комсомольская правда»