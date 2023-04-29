В Самаре со 2 по 19 мая ограничат движение транспорта на улице Новожелябовской

На участке запланирована прокладка ливневой канализации
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В областной столице ограничат движения транспорта на улице Новожелябовской. Проезд будет закрыт в связи с проведением строительных работ. Об этом сообщили в администрации Самары.
Так, на указанном участке запланирована прокладка ливневой канализации от строящихся домов на территории города. Ограничения движения будут действовать со вторника 2 мая (с 5 утра) до пятницы 19 мая (23:59).
Автолюбителям рекомендуют заранее планировать пути объезда.