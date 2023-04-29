Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 апреля 2023 6:24

В Самаре со 2 по 19 мая ограничат движение транспорта на улице Новожелябовской

Узнали причину
Анастасия ЗУБКОВА
На участке запланирована прокладка ливневой канализации

На участке запланирована прокладка ливневой канализации

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областной столице ограничат движения транспорта на улице Новожелябовской. Проезд будет закрыт в связи с проведением строительных работ. Об этом сообщили в администрации Самары.

Так, на указанном участке запланирована прокладка ливневой канализации от строящихся домов на территории города. Ограничения движения будут действовать со вторника 2 мая (с 5 утра) до пятницы 19 мая (23:59).

Автолюбителям рекомендуют заранее планировать пути объезда.