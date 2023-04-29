В Самаре открыли мотосезон 29 апреля 2023

Безопасность передвижения обеспечивал экипаж ГИБДД. Фото: СамараДТП

В субботу 29 апреля внимание жителей областной столицы приковала колонна мотоциклистов на Южном шоссе. Редкое дорожное явление самарцы засняли на видео и поделились кадрами в социальных сетях.

Свыше ста всадников железных коней стали участниками открытия мотосезона в апреле 2023. Об этом сообщил автор поста в интернет-сообществе.

Судя по видео, безопасность передвижения обеспечивал экипаж ГИБДД.

Автомобилисты и мотоциклисты приветствовали друг друга сигналами. Только вот не всех обрадовало появление современных предвестников весны.

-Пока они в сопровождении, а вот потом начнется, - возмутился местный житель в комментариях под постом.

-Еще и спать не дадут, - высказался другой интернет-пользователь.

Нашлись и самарцы с позитивным мышлением.

-Да что ж вам все не нравится? И то не так, и это не эдак...

-Красавцы, хорошо проехали, поздравляю с началом сезона!