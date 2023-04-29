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НовостиОбщество29 апреля 2023 18:01

В Самарской области продают кота за 2,7 миллиона рублей

Что особенного в усатом?
Анастасия ЗУБКОВА
Объявитель заявил о срочной продаже. Фото: ВКонтакте/Жигулевск Новости

Объявитель заявил о срочной продаже. Фото: ВКонтакте/Жигулевск Новости

В Самарской области неизвестные продают кота за 2,7 миллиона рублей. Фотография реального объявления о продаже появилась в социальных сетях.

Объявитель заявил о срочной продаже. Чтобы быстрее избавиться от усатого, продавец предлагает будущему покупателю в подарок…квартиру. Да-да! Однокомнатное жилье расположено на проспекте Степана Разина в Тольятти.

Вот такой гениальный маркетинговый ход продемонстрировал волжанин. Берите на заметку!