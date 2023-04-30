Глава Самары Елена Лапушкина приняла участие в субботнике на Аллее Трудовой Славы 29 апреля 2023 года

На субботник вышло порядка 25 тысяч самарцев. Фото: Администрация Самары

В последнюю субботу апреля в Самаре завершился месячник по благоустройству. 29 апреля погода выдалась исключительно жаркой, на субботник вышло порядка 25 тысяч самарцев. Глава городского округа Елена Лапушкина также приняла участие в субботнике и вышла на уборку Аллеи Трудовой Славы.

Всероссийский субботник проходил 22 апреля, однако в Самаре из-за погодных условий масштабные мероприятия были перенесены на неделю. К субботнику присоединились муниципальные служащие, работники предприятий и коммунальных служб, представители управляющих организаций, владельцы и сотрудники объектов потребительского рынка, социальные и образовательные учреждения и активные жители города.

- Чистота города – это долг каждого гражданина, - говорит участница субботника. – Мы должны в первую очередь следить за собой и тогда город будет чистым.

На субботник в Самаре вышло порядка 200 единиц техники. За месячник по благоустройству Самара заметно преобразилась. Администрация города выразила благодарность всем, кто не остался в стороне и принял участие в уборке городких улиц и общественных пространств.