Жители Самары открыли пляжный сезон 30 апреля 2023 года

Самарцы уже в апреле начали принимать солнечные ванны Фото: из соцсетей

В воскресенье, 30 апреля 2023 года, погода в Самаре достигла абсолютных рекордов. По прогнозу синоптиков, днем в городе воздух прогреется до +28 градусов, а на небе будет малооблачно.

Пользуясь благоприятной погодой, самарцы решили зря не тратить длинные выходные накануне майских праздников и приехали на пляж на набережную. В социальных сетях жители города поделились фотографиями, что самые экстремальные горожане открыли уже пляжный сезон.

На фото видно, что десяти людей расположились на горячем песке вдоль Волги. Самарцы в купальных костюмах принимают солнечные ванны, а кто-то даже не боится залезть в еще непрогретую до комфортных значений воду.

Спасатели стоят на чеку, они предупреждают самарцев об опасности холодной воды. Несмотря на плюсовые значения температуры, в Волге сейчас +12 градусов. Спасатели не рекомендуют купаться, так как официально купальный сезон в Самаре не объявлен, пляжи не подготовлены, спасательные посты не выставлены.