Это самый длинный крытый пешеходный переход из алюминия в России. Фото: vk.com/mintrans63

30 апреля 2023 года в Самаре запустили в эксплуатацию долгожданный объект – надземный пешеходный переход над Московским шоссе в поселке Мехзавод. Об этом сообщили представители Министерства транспорта Самарской области.

Тоннель начали строить полтора года назад. Фото: vk.com/mintrans63

- Новый надземный пешеходный переход на Московском шоссе открыл свои двери для жителей Самары. На сегодняшний день — это самый длинный крытый пешеходный переход из алюминия в стране и уникальный арт-объект, - отметили чиновники и показали фотографии изнутри.

Пешеходный переход оснащен подъемником для маломобильных граждан. Фото: vk.com/mintrans63

К строительству 120-метрового пешеходного тоннеля над Московским шоссе приступили осенью 2021 года. Этот надземный переход жители Мехзавода, а также работники завода «Салют» просили у администрации очень давно, так как переход через оживленную автомагистраль был опасен, а подземный переход давно пришел в негодность и его закрыли. Вот, спустя полтора года, в апреле 2023 года, надземный мост с подъемником для маломобильных граждан был открыт.