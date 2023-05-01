Скорость трамваев в Самаре ограничили из-за плохого состояния рельсов

Новые трамваи в Самаре закупать не будут, будут обновлять старые. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ограничили скорость движения трамваев. Это связано с неудовлетворительным состоянием части рельсов в городе, заявил заместитель руководителя департамента транспорта Самары Александр Ерополов во время заседание комиссии Общественной палаты региона.

- Одна из основных проблем – износ подвижного состава и инфраструктуры: в автобусном парке он составляет 69%; износ трамвайного и троллейбусного парка еще выше. Износ трамвайных путей - почти 50%, из-за чего на 13% путей в силу их неудовлетворительного состояния введено ограничение скоростного движения, - говорится на сайте Общественной палаты.

Замруководителя департамента транспорта заверил, что в Самаре ищут новые подходы для развития транспортной сети города. Например, вместо закупки новых трамваев в Самаре будут устанавливать новые корпуса на старые вагоны.

- Сегодня в Самаре 330 трамвайных вагонов Tatra выпуска 1970-1990 годов, которые отлично вписываются в программу модернизации: установка новых корпусов на пусть не новые, но прочные, качественные тележки обойдется в 2,5 дешевле, чем закупка новых вагонов (один новый вагон стоит почти 70 млн рублей), - говорится в сообщении.

На то, чтобы начать программу модернизации, выделят около 145 млн рублей.