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НовостиОбщество1 мая 2023 6:43

Скорость трамваев в Самаре ограничили из-за плохого состояния рельсов

Об этом заявил замруководителя департамента транспорта города Александр Ерополов.
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Новые трамваи в Самаре закупать не будут, будут обновлять старые.

Новые трамваи в Самаре закупать не будут, будут обновлять старые.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ограничили скорость движения трамваев. Это связано с неудовлетворительным состоянием части рельсов в городе, заявил заместитель руководителя департамента транспорта Самары Александр Ерополов во время заседание комиссии Общественной палаты региона.

- Одна из основных проблем – износ подвижного состава и инфраструктуры: в автобусном парке он составляет 69%; износ трамвайного и троллейбусного парка еще выше. Износ трамвайных путей - почти 50%, из-за чего на 13% путей в силу их неудовлетворительного состояния введено ограничение скоростного движения, - говорится на сайте Общественной палаты.

Замруководителя департамента транспорта заверил, что в Самаре ищут новые подходы для развития транспортной сети города. Например, вместо закупки новых трамваев в Самаре будут устанавливать новые корпуса на старые вагоны.

- Сегодня в Самаре 330 трамвайных вагонов Tatra выпуска 1970-1990 годов, которые отлично вписываются в программу модернизации: установка новых корпусов на пусть не новые, но прочные, качественные тележки обойдется в 2,5 дешевле, чем закупка новых вагонов (один новый вагон стоит почти 70 млн рублей), - говорится в сообщении.

На то, чтобы начать программу модернизации, выделят около 145 млн рублей.