В Самарской области временно ограничили движение на трассе из-за горящей машины

На месте работали пожарные и сотрудники ГИБДД. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сергиевском районе Самарской области на трассе М-5 «Урал» во время движения вспыхнула легковушка. Произошло это в районе 7:20 в понедельник, 1 мая 2023 года, на 1081 км трассы, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

- Произошло возгорание в движении легкового автомобиля Volkswagen. Вызов поступил в 7:23. На месте работали пять человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в МЧС.

На месте работали и сотрудники ГИБДД. Они ввели временное ограничение движения по трассе, чтобы ничто не мешало пожарным тушить машину. На участке дороги ввели реверсивное движение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Информации о пострадавших нет.