Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Праздником Весны и Труда

Глава региона отметил, что сейчас особенно важно уметь трудиться с полной отдачей.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Праздником Весны и Труда. Обращение опубликовано на сайте правительства Самарской области.

- Дорогие земляки! Первомай объединяет миллионы людей в нашей стране и за ее пределами, символизируя единство и солидарность трудящихся, незыблемость их прав и свобод, ценность созидательного труда на благо нашей Родины, - отметил Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, в последние годы особенно важно уметь трудиться с полной отдачей и противостоять вызовам, ведь серьезное давление на экономику страны оказывают санкции недружественных стран. Россия выдержала этот удар, сохранила государственный суверенитет и обрела новых союзников.

- Благодаря консолидации нашего общества вокруг задач, поставленных президентом Владимиром Владимировичем Путиным, принятым на федеральном и региональном уровне решениям, самоотверженному труду коллективов ОПК, промышленных предприятий и организаций, сельхозтоваропроизводителей и представителей бизнеса нам удалось создать задел для дальнейшего движения вперед и приблизить победу в вооруженном противостоянии с фашистским киевским режимом, - заявил губернатор.

Самарская область, отметил Дмитрий Азаров, в непростой ситуации еще раз подтвердила, что является опорным краем страны.

Глава региона поблагодарил жителей за вклад в развитие региона и помощь, которую люди оказывают армии и семьям военнослужащих, а также пожелал всем здоровья, благополучия, мирного неба над головой и всего самого доброго.