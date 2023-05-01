В Самаре 1 мая 2023 года прошел митинг-концерт

Митинг-концерт прошел на площади Куйбышева.

На площади Куйбышева в Самаре в понедельник, 1 мая 2023 года, прошел митинг-концерт, посвященный Празднику Весны и Труда. Со сцены горожан и гостей Самары поприветствовал губернатор региона Дмитрий Азаров.

- Я поздравляю вас с Праздником Весны и Труда, с Первым мая. Этот праздник имеет свои традиции в нашей стране, которые мы бережно храним на нашей самарской земле. В этом году Самарская область становится центральным регионом празднования Первомая, настоящего чествования людей труда, - отметил глава Самарской области.

1 мая в Самаре чествовали людей труда.

Особенно отметил Дмитрий Азаров заслуги ветеранов в создании трудовой славы Самарской области. Губернатор назвал этих людей героическим поколением и отметил, что они защитили родину от нацизма и создали мощнейшую экономику в трудное время.

- В наше время, когда от каждого из нас вновь зависит победа, мы здесь, каждый на своем рабочем месте, как и наши прадеды, приближаем день победы каждый день своим трудом, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Во время митинг-концерта чествовали людей труда – наградили лучшую трудовую династию региона. В этом году ей стала династия Сазонкиных из Сызрани.

Кроме того, отметили и лучшие предприятия и организации, которые отметились по работе со своими коллективами.