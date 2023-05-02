Колонна из 10 автобусов отправится из Тольятти в Краснодар на матч Кубка России по футболу

Более 500 болельщиков поддержат "Акрон" в Краснодаре. Фото: ФК "Акрон"

Более 500 болельщиков отправятся поддержать ФК «Акрон» в матче против «Краснодара». Это будет первый этап финала Пути регионов Кубка России по футболу. На предыдущем этапе «Краснодар» выбил из кубкового турнира самарские «Крылья Советов», а «Акрон» переиграл дома московский «Спартак».

ФК «Акрон» организовал для своих болельщиков бесплатный автобусный выезд в Краснодар. Колонна из 10 автобусов стартует 2 мая в 12 часов от ТЦ «Парк Хаус» в Тольятти. Расстояние до стадиона «Краснодар» - 1550 км.

- По ходу движения ФК «Акрон» предусмотрел для пассажиров несколько приемов пищи – в обе стороны. Всем болельщикам будут предложены бесплатные боксы с комплексными обедами. Билеты на сам матч будут также распространены в автобусах, - сообщили в ФК «Акрон».

Матч «Краснодар» - «Акрон» начнется 3 мая в 20.30 по самарскому времени.