Водитель «Мазды» попытался уйти от столкновения и спровоцировал массовое ДТП в Самаре

В результате ДТП пострадала пассажирка Chevrolet Aveo. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 1 мая, в 12:40 в Промышленном районе Самары 37-летний водитель автомобиля Mazda попытался уйти от столкновения и спровоцировал массовое ДТП.

— Мужчина ехал по проспекту Кирова со стороны улицы Стара-Загора. Напротив дома № 180Б по пр. Кирова он попытался избежать столкновение с «Ладой Калиной» и выехал на полосу встречного движения, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Там Mazda врезалась в Chevrolet Aveo, за рулем которого находился 47-летний водитель. Он ехал со встречного направления прямо. От столкновения «Мазду» отбросило на «Ладу Калину», которая двигалась в попутном направлении. Внутри нее был 46-летний водитель.

От столкновения автомобиль Chevrolet Aveo отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 37-летнего водителя. В результате ДТП пострадала пассажирка Chevrolet Aveo. Ее с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение, где врачи назначили амбулаторное лечение.

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