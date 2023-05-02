Самарцы могут бесплатно сдать воду на экспресс-анализ и проверить ее чистоту 3 мая

При необходимости самарцы смогут заказать и более полный анализ. Фото: ФБУ «Самарский ЦСМ»

В среду, 3 мая, жители Самары могут бесплатно сдать свою воду на экспресс-анализ в испытательную лабораторию ФБУ «Самарский ЦСМ», чтобы проверить ее на жесткость и pH в рамках акции «Чистая вода».

— Для проверки воды необходимо налить в чистую емкость (пластик или стекло) не менее 1 литра и принести его в лабораторию, — рассказали в ФБУ «Самарский ЦСМ».

Прием воды на анализ будет идти с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00. В лаборатории также можно будет узнать, какие показатели больше всего влияют на здоровье и как часто рекомендуется проверять воду.

Испытательная лаборатория аккредитована на проведение испытаний как водопроводной воды, так и из природных источников и дистиллированной. При необходимости самарцы смогут заказать и более полный анализ.

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