Более 100 пьяных водителей поймали сотрудники ГИБДД в Самарской области

За четыре дня дорожные полицейские выявили свыше 2800 нарушений ПДД Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги рейдов с 28 апреля по 1 мая 2023 года. За минувшие четыре дня на дорогах региона полицейские выявили более 2800 нарушений ПДД.

Сотрудники ГИБДД поймали 101 пьяного водителя и 43 автомобилиста без прав. Также они выявили 460 любителей излишней тонировки. 10 водителей так и не привели свое авто в надлежащий вид. На них составили протоколы.

Кроме того, полицейские выявили 92 нарушителя правил перевозки детей. Еще 328 автомобилистов проигнорировали ремни безопасности, а 134 – не пропустили пешеходов. Среди последних тоже были нарушители. 247 человек поймали при переходе дороги в неположенном месте или на красный сигнал светофора.

Правоохранители призывают жителей Самарской области быть бдительнее и внимательнее на дорогах, а также всегда соблюдать ПДД.

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