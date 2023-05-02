Экс-председателя совета директоров строительной компании «Прогресс» осудили в Самаре

Суд приговорил бизнесмена к 4 годам колонии общего режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 2 мая 2023 года, суд в Самаре вынес приговор бывшему председателю совета директоров строительной компании «Прогресс». Его признали виновным в крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что мужчина, используя свое служебное положение, выдал жену за обманутую дольщицу. Он составил и подписал фиктивный договор долевого участия в строительстве МКД со своей супругой, а также ложную квитанцию об оплате квартиры.

В дальнейшем экс-председатель совета директоров компании убедил вторую половинку написать заявление в региональный Минстрой о включении в реестр обманутых дольщиков. После этого он составил договор, согласно которому супруга якобы уступает в его пользу права на квартиру. В результате Минстрою был причинен ущерб на сумму около 4 млн рублей.

Мужчину признали виновным в мошенничестве и назначил ему 4 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

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