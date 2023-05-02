Шотландец сыграет «Катюшу» на фестивале «Гитары в строю» в Самарской области

Музыкант из Шотландии выступит на концерте в Сызрани / Фото: vk.com/samara_gvs

В Самарской области продолжается фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю». Мероприятия акции проходят в разных уголках региона. К примеру, во вторник, 2 мая 2023 года, в Сызрани выступят музыканты из Великобритании и Шотландии.

Так, в драматическом театре имени А.Н. Толстого в Сызрани состоится концерт зарубежных и российских исполнителей. Среди них группа Liberarte, дирижер из Великобритании Крейг Робертс и музыкант из Шотландии Джими МакРэй. Последний решил удивить гостей фестиваля необычным исполнением знаменитой песни «Катюша». Он сыграет ее на волынке.

– В моем репертуаре много русских песен. К фестивалю на Средней Волге я специально подготовил исполнение знаменитой «Катюши» на волынке, – заявил музыкант.

Русскую музыку будут исполнять и другие гости фестиваля. Крейг Робертс отметил, что будет играть эту музыку в Европе и в других странах мира. По его словам, именно культура должна стать основой для построения мостов дружбы и взаимодействия.

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