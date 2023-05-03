Укладку нового асфальтобетонного покрытия завершают на ул. Уральской в Самаре

Все работы по поддерживающему ремонту планируется завершить до 9 мая. Фото: администрация Самары

В Самаре на улице Уральской подходит к финалу укладка нового асфальтобетонного покрытия в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В ночь со 2 на 3 мая специалисты укладывали смесь ЩМА-16.

— Со старта фрезерования изношенного покрытия протяженностью около 2 км от Кряжской развязки до ТЦ Metro прошло полмесяца, и за эту ночную смену планируется произвести финальные работы по устройству нового полотна, — рассказали в администрации Самары.

На Уральской осталось уложить покрытие на 2,5 тысячи кв. м из почти 15 тысяч «квадратов». После обновления дорожного полотна продолжится укрепление обочин – отремонтируют еще 7,5 тысячи кв. м кромки дороги с помощью асфальтобетонного гранулята. Все работы по поддерживающему ремонту планируется завершить до 9 мая.

По состоянию на 1 мая 2023 года ремонт идет также на улицах Магнитогорской, Чекистов, Киевской, Мичурина, Лысвенской и Ерошевского, начинаются подготовительные работы на проспекте Масленникова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.