В Самаре кондуктор поверила лже-сотруднику банка и потеряла все свои сбережения

Женщина поверила лже-специалисту и выполнила все требуемые от нее действия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 51-летняя местная жительница, которая работает кондуктором, перевела мошенникам все свои сбережения, их размер составил более 800 тысяч рублей.

— Женщине на телефон позвонил незнакомец, он представился сотрудником безопасности банка и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Чтобы защитить денежные средства, собеседник рекомендовал перевести деньги якобы на безопасный счет. Женщина поверила лже-специалисту и выполнила все требуемые от нее действия под диктовку. В результате она перевела на продиктованный счет мошенника более 800 тысяч рублей.

Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.