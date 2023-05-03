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НовостиОбщество3 мая 2023 5:09

В Самарской области полицейские задержали двух мигрантов с килограммом наркотиков

Возбуждены уголовные дела
Алена ПРОВКИНА
Мужчин задержали правоохранители

Мужчин задержали правоохранители

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области сотрудники полиции задержали двух мигрантов. У мужчин изъяли более одного килограмма наркотиков.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, правоохранители получили информацию о подозреваемых, причастных к незаконному обороту наркотиков. Полицейские задержали злоумышленников на одной из улиц города. При досмотре у мигрантов обнаружили сотовые телефоны с координатами и метками «закладок». Также в квартире задержанных обнаружили пакет с расфасованным веществом, общей массой более 1 кг.

Ранее граждане не привлекались к уголовной ответственности, они прибыли на территорию России в начале марта текущего года и не имеют регистрации. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.