В Самарской области полицейские задержали двух мигрантов с килограммом наркотиков

Мужчин задержали правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области сотрудники полиции задержали двух мигрантов. У мужчин изъяли более одного килограмма наркотиков.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, правоохранители получили информацию о подозреваемых, причастных к незаконному обороту наркотиков. Полицейские задержали злоумышленников на одной из улиц города. При досмотре у мигрантов обнаружили сотовые телефоны с координатами и метками «закладок». Также в квартире задержанных обнаружили пакет с расфасованным веществом, общей массой более 1 кг.

Ранее граждане не привлекались к уголовной ответственности, они прибыли на территорию России в начале марта текущего года и не имеют регистрации. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.