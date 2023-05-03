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НовостиОбщество3 мая 2023 5:31

Самару накроет сильная магнитная буря 7 мая 2023 года

Специалисты предупредили местных жителей
Алена ПРОВКИНА
В город вновь придут магнитные бури

В город вновь придут магнитные бури

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о надвигающейся магнитной буре. Она накроет областную столицу 7 мая 2023 года.

По информации my-calend, ближайшая магнитная буря ожидается 7 мая 2023 года. Ее сила составит 4 балла. Метеочувствительные горожане в этот день могут почувствовать головную боль, слабость, также может снизится работоспособность, появится сонливости. Горожанам рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе и не перенапрягаться.

Напомним, синоптики рассказали о погоде в регионе со 2 по 5 мая. В регионе распространится холодный атмосферный фронт, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы с порывистом ветра.