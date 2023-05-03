Специалисты Тольяттиазота приняли участие в семинаре по охране труда

Интерактив с элементами деловой игры помог укрепить командный дух заводчан / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В Самарской области прошел практико-ориентированный семинар по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. Его провел центр развития талантов и трансформации управления при губернаторе региона «Таволга». В мероприятии, приуроченном ко Всемирному дню охраны труда и Дню пожарной охраны России, приняли участие специалисты Тольяттиазота.

В рамках семинара состоялась командная квиз-викторина. Игра позволила сотрудникам завода проработать нестандартные ситуации и меры оперативного реагирования, повысить свои профессиональные компетенции, а также узнать успешные практики крупнейших предприятий отрасли, чтобы в дальнейшем применять их на производстве.

– Залог успешной деятельности любого промышленного предприятия – неукоснительное соблюдение норм и правил охраны труда, а также пожарной безопасности. Мы проводим ежедневную работу по улучшению условий труда, снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Чтобы стимулировать сотрудников эффективнее находить и устранять потенциальные угрозы, мы используем лучшие современные практики, – отметил директор по охране труда и промышленной безопасности ПАО «ТОАЗ» Сергей Щербаков.

По словам специалиста, справочная информация легче усваивается в игровой форме. Интерактив с элементами деловой игры и производственными вопросами прокачал знания заводчан и помог укрепить их командный дух.

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