Школу подготовки пилотов планируют построить у стадиона «Солидарность Арена» в Самаре

Рядом со стадионом ЧМ-2018 разместят и вертолетную площадку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре появится школа подготовки пилотов. Ее планируют построить на территории стадиона «Солидарность Арена» в Кировском районе. Об этом говорится в проекте постановления правительства региона о внесении изменений в документ «Об утверждении схемы территориального планирования Самарской области».

Вместе со школой подготовки пилотов в Самаре также построят центр базирования и технического обслуживания вертолетов. Все эти объекты разместят на земельном участке площадью 3 га. Остальные характеристики пока неизвестны. Их определят в соответствии с заданием на проектирование.

Согласно документу, в Самарской области появятся и новые вертолетные площадки. Одну из них разместят на территории, прилегающей к стадиону «Солидарность Арена», - в границах Московского, Ракитовского, Волжского шоссе, улиц Ташкентской и Демократической. Взлетно-посадочные площадки для малой авиации и вертолетов планируют разместить в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Сызрани, Жигулевске, Отрадном, Октябрьске, Похвистневе, Кинеле, Чапаевске и в других муниципалитетах региона.

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