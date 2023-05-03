В Самаре ребенку Великой Отечественной войны долгое время не выдавали ключи от новой квартиры

Мужчина получил квартиру Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пенсионер долгое время жил в аварийном доме. Благодаря судебным приставам, он получил ключи от новой квартиры.

По информации ГУФССП России по Самарской области, мужчина, относящийся к категории Дети Великой Отечественной войны, жил в аварийном доме. Суд обязал местные органы самоуправления предоставить пенсионеру благоустроенное жилье, но пожилой человек долгое время не получал ключи от нового жилья. Переезд в благоустроенную квартиру затянулся на неопределенный срок.

Судебные приставы вручали ответственным лицам необходимые документы и сообщили о привлечении их к уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Мужчина получил долгожданную квартиру.