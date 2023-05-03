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НовостиПроисшествия3 мая 2023 7:54

В Самарской области молодой водитель на скорости сбил девушку

Пострадавшую доставили в больницу
Алена ПРОВКИНА
Девушке оказали помощь. Фото: ГУ МВД России по региону

Девушке оказали помощь. Фото: ГУ МВД России по региону

В городе Сызрань Самарской области молодой водитель сбил девушку. Пешехода доставили в медицинское учреждение.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, авария произошла вечером во вторник, 2 мая 2023 года. Водитель автомобиля «ВАЗ-2113» ехал по проспекту Королева в сторону проспекта Гагарина. Во время движения возле жилого дома автомобилист сбил девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате столкновения пострадала девушка-пешеход. С места ДТП скорая помощь доставила местную жительницу в медицинское учреждение. Ей назначили амбулаторное лечение.