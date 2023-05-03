Самара попала в топ бюджетных направлений из Москвы летом 2023 года

Самара попала в рейтинг бюджетных направлений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара вновь попала в топ самых бюджетных направлений из Москвы в мае и июне. Аналитики составили список самых низких чеков.

По информации Туту.ру, средний чек авиабилетов из Москвы на май и лето составляет – 15,6 тысяч рублей (туда и обратно), Из Санкт-Петербурга – 17,8 тысяч рублей (туда и обратно). Также в топ-10 бюджетных направлений попали: Саранск, Ульяновск, Псков, Самара, Нижний Новгород, Саратов, Пермь, Волгоград и Екатеринбург. Средний чек – от 7,3 до 9,9 тысяч рублей туда и обратно.

Исследователи проанализировали билеты, оформленные для перелета с 1 мая по 31 августа.