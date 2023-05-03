Тьюторы по финансовой грамотности появились на предприятиях Самарской области

Заявки на участие подали еще шесть организаций Самарской области.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области на одном из крупнейших предприятий подготовили первых волонтеров финансовой грамотности из числа сотрудников в рамках проекта Волго-Вятского ГУ Банка России «Тьюторы на предприятиях 2.0».
— Эксперты в формате онлайн рассказали будущим тьюторам о банковских услугах, основах потребительского кредитования, видах страхования, СБП, правилах финансовой безопасности и другое, — рассказали в пресс-службе Отделения Самара Волго-Вятского ГУ Банка России.
Первые участники проекта уже прошли итоговое тестирование и получили сертификаты волонтеров проекта. Активисты, владеющие знанием базовых правил финансовой грамотности, смогут подсказать своим коллегам, как принимать финансовые решения и защищать себя от рисков.
Проект «Тьюторы на предприятиях 2.0» продолжается, заявки на участие подали еще шесть организаций Самарской области.
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