Тьюторы по финансовой грамотности появились на предприятиях Самарской области

Заявки на участие подали еще шесть организаций Самарской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на одном из крупнейших предприятий подготовили первых волонтеров финансовой грамотности из числа сотрудников в рамках проекта Волго-Вятского ГУ Банка России «Тьюторы на предприятиях 2.0».

— Эксперты в формате онлайн рассказали будущим тьюторам о банковских услугах, основах потребительского кредитования, видах страхования, СБП, правилах финансовой безопасности и другое, — рассказали в пресс-службе Отделения Самара Волго-Вятского ГУ Банка России.

Первые участники проекта уже прошли итоговое тестирование и получили сертификаты волонтеров проекта. Активисты, владеющие знанием базовых правил финансовой грамотности, смогут подсказать своим коллегам, как принимать финансовые решения и защищать себя от рисков.

Проект «Тьюторы на предприятиях 2.0» продолжается, заявки на участие подали еще шесть организаций Самарской области.

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