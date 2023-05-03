Тольяттинский актер из сериала «СашаТаня» рассказал о съемках и любимых местах Самарской области

Впечатления от съемочного процесса у Дмитрия остались самые позитивные. Фото: пресс-служба ТНТ

В новом сезоне «СашиТани», который выйдет к 10-летнему юбилею сериала в эфире ТНТ, одну из ролей сыграл актер Дмитрий Марфин из Тольятти. Актер играет роль несговорчивого архитектора. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

— Впечатления от съемочного процесса остались самые позитивные. Команда, которая работает над проектом на протяжении уже восьми лет, просто отличная. Благодаря этому, все рабочие моменты, процессы отлажены, как часовой механизм, — сказал Дмитрий Марфин.

Актер из Тольятти также назвал свои любимые места. В его топ вошел дворец культуры и техники «ВАЗа», по словам Дмитрия, это главное место в Тольятти и туда обязательно нужно ходить всем.

Также отдельно тольяттинец отметил театр юного зрителя «Дилижанс».

— Это самый мощный театр, как в центре России, так и во всем Поволжье. Пока никто не смог его превзойти. Я и сам играл на его сцене. Могу сказать, что это моя альма-матер, — подытожил Дмитрий Марфин.

Новый сезон сериала «СашаТаня» с участием актера из Тольятти выходит в эфир 15 мая в 20:00 на телеканале ТНТ.

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