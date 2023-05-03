Полимерные трубы рухнули на 11-летнего мальчика в Куйбышевском районе Самары

По факту происшествия возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет заинтересовался происшествием, которое произошло в Куйбышевском районе Самары этой весной. На маленького мальчика упали трубы. Подробности сообщили в СУ СК по Самарской области.

Все случилось вечером 19 марта 2023 года на Пугачевском тракте. 11-летний мальчик гулял около одного из домов, когда на него рухнули полимерные трубы. По информации СУ СК, ребенок сумел попасть к месту складирования стройматериалов, поскольку там не было ограждения. В результате происшествия мальчик получил травмы, его здоровью был причинен тяжкий вред.

Следствие полагает, что ЧП произошло из-за того, что сотрудники организации, выполняющей проектирование и монтаж инженерных систем для городского ЖКХ, нарушили технику безопасности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Ведется следствие.

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