Участок главного Безымянского коллектора заменят в Самаре

Специалисты заменят 170 метров трубы и почистят сам коллектор / Фото: РКС-Самара

В Самаре обновят и почистят участок главного Безымянского коллектора. Это крупная канализационная труба диаметром 1500 мм, которая принимает стоки от Красноглинского и Кировского районов города. Об этом сообщает пресс-служба компании «РКС-Самара».

В настоящее время пропускная способность линии снизилась. Это связано с накоплением в трубе твердого мусора, который приходит с жилых домов. Еще одна причина — жидкие бытовые отходы, которые незаконно сливают в колодцы. Сотрудники ресурсоснабжающей компании обследовали коллектор и решили заменить его участок.

Уже стартовали земляные работы. Они проводятся на глубине около восьми метров на территории Самарской ТЭЦ. Специалисты разрабатывают котлован, в котором будет работать техника. Отметим, ремонт не повлиял на работу коллектора. По нему по-прежнему идут стоки.

Ресурсники заменят 170 метров трубы и почистят коллектор от накопившегося мусора. Все это должно увеличить пропускную способность линии и повысить надежность системы водоотведения.

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