«Направил пистолет в живот охраннику»: в Самаре грабитель вынес из салона ювелирные украшения на 1 млн рублей

Материалы по уголовному делу уже переданы в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить 34-летнего местного жителя, которого подозревают в разбойном нападении на ювелирный салон. Мужчина вынес украшения на крупную сумму, а перед этим угрожал охраннику пистолетом. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Все случилось в октябре-ноябре 2022 года. В интернете с самарцем связался незнакомец, который предложил ему ограбить ювелирный магазин. Мужчина согласился и приступил к реализации задуманного.

В ноябре он подъехал на такси к салону ООО «Ювелирный дом «Версаль». Войдя в зал, самарец направил на охранника газовый пистолет и велел ему пройти в кабинет. Последний так и сделал, после чего нажал кнопку тревожной сигнализации. Грабитель в это время разбил молотком стекло витрины и забрал ювелирные изделия общей стоимостью свыше 1 млн. рублей. Их он позднее сдал в ломбард в Казани.

Между тем охраннику удалось сбежать на улицу. Он начал руками держать дверь, чтобы не выпустить преступника. Тогда грабитель разбил стекло двери молотком и вновь направил на охранника пистолет. Мужчине все-таки пришлось открыть дверь, после чего нападавший со словами: «Не дергайся» приставил ему пистолет в живот, а затем скрылся.

В скором времени грабитель был задержан. В ближайшее время он предстанет перед судом по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере).