Водитель «ВАЗ-2105» насмерть сбил девочку на трассе в Самарской области

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 3 мая 2023 года, в 20:40 произошло страшное ДТП со смертельным исходом. Водитель «ВАЗ-2105» сбил на трассе в Самарской области насмерть 17-летнюю девушку.

— По предварительной информации, 61-летний водитель на автомобиле ехал со стороны Алексеевки в направлении автодороги «Самара-Оренбург-Алексеевка», — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В это время в попутном транспортному средству направлении шла девочка. В ходе движения водитель «ВАЗ-2105» наехал на пешехода. Девушка погибла на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Ночью на месте ДТП в Алексеевском районе работали сотрудники полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.