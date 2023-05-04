Водитель «ВАЗ-2105» насмерть сбил девочку на трассе в Самарской области

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В среду, 3 мая 2023 года, в 20:40 произошло страшное ДТП со смертельным исходом. Водитель «ВАЗ-2105» сбил на трассе в Самарской области насмерть 17-летнюю девушку.
— По предварительной информации, 61-летний водитель на автомобиле ехал со стороны Алексеевки в направлении автодороги «Самара-Оренбург-Алексеевка», — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
В это время в попутном транспортному средству направлении шла девочка. В ходе движения водитель «ВАЗ-2105» наехал на пешехода. Девушка погибла на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
Ночью на месте ДТП в Алексеевском районе работали сотрудники полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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