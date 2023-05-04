Продажу алкоголя запретили на шести улицах Самары 9 мая 2023 года

Запрет будет действовать с 8:00 до 23:00. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В День Победы, 9 мая 2023 года, с 8:00 до 23:00 на некоторых улицах Самары запретили продавать алкоголь. Соответствующее распоряжение опубликовало правительство Самарской области.

Так, полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции в день проведения торжественных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, вводится на шести городских улицах.

Речь идет об ул. Вилоновской от Фрунзе до Галактионовской (номера домов с 1 по 21, со 2а по 26), ул. Галактионовской от Ленинградской до Вилоновской (номера домов с 37-145, с 36 по 102а), ул. Красноармейской от Максима Горького до Галактионовской (номера домов с 1к1 по 41а, с 2а по 30).

Также продажу запретили на ул. Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской (номера домов с 177 по 181, с 176 по 210), ул. Молодогвардейской от Ленинградской до Студенческого переулка (номера домов с 1 по 151, с 74 по 202), ул. Максима Горького от Красноармейской до Вилоновской (номера домов с 1 по 131б).

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