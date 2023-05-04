Жители Самары назвали бухгалтеров и программистов самыми вредными коллегами

А вот 25% утверждают, что им легко находить общий язык с представителями любых профессий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос сервиса SuperJob показал, кого жители Самары считают самыми вредными коллегами и с представителями каких специальностей сложнее всего общаться на работе.

Большинство опрошенных назвали финансовых специалистов и бухгалтеров (11%). Еще 10% трудно общаться с программистами, 9% почти не находят общий язык с инженерами и специалистами служб безопасности.

Также самарцы говорят о трудностях коммуникации с юристами, рабочими, экономистами и представителями своих профессий (по 6%). Для каждого десятого сложности в общении зависят не от профессии, а от характера коллеги.

А вот 25% утверждают, что им легко находить общий язык с представителями любых профессий. Женщины чаще мужчин говорят об отсутствии проблем в общении с представителями других специальностей (30% против 21%).

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