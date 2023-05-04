Мероприятие «Во славу Великой Победы» пройдет в парке Победы в Самаре 4 мая 2023 года

В парке Победы состоится патриотическое мероприятие Фото: администрация Самары

В четверг, 4 мая 2023 года, в Самаре состоится патриотическое мероприятие «Во славу Великой Победы». Оно пройдет в парке Победы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В рамках мероприятия школьные музеи представят свои выставки и расскажут об экспонатах, связанных с Великой Отечественной войной. Кроме того, в парке пройдет областной смотр часовых постов № 1. Его участниками станут воспитанники военно-патриотических объединений региона. На площади у Вечного огня состоится церемония возложения цветов.

На сцене парка Победы выступят творческие коллективы и представители образовательных организаций Самары. Они исполнят патриотические песни. Также состоится акция «Сад Памяти». Среди участников мероприятия: официальные лица, гости международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю», школьные и молодежные патриотические объединения.

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