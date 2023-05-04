Жители Самары заметили «всевидящее око» в небе в ночь на 4 мая 2023 года

Лунный свет в облаках рассеивается так, что возникает иллюзия глаза. Фото: Подслушано Самара

В ночь на 4 мая 2023 года жители Самары стали свидетелями необычной картины в небе над городом. Горожане заметили, что лунный свет в облаках рассеивается так, что возникает иллюзия глаза. Фотографиями самарцы поделились в соцсетях.

Некоторые горожане увидели в этом «всевидящее око» и даже провели сходство с «оком Саурона», написав, что герой «Властелина колец» не дремлет. В фэнтези оком Саурона называют символ, используемый орками и другими слугами Мордора и выбранный Сауроном после потери Единого Кольца.

Оно одним своим видом показывало, что зло не дремлет, а неусыпно наблюдает за действиями героев «Властелина колец». Однако кто-то из самарцев разглядел в форме облаков губы и поцелуй, а некоторые выступили менее восторженно настроено и сказали, что это всего лишь облако при лунном свете.

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