В Самаре музей Фабрики-кухни принимает предметы советского общепита для экспозиции

Музей Фабрики-кухни планируется открыть осенью 2023 года / Фото: t.me/tretyakovka_v_samare

Жители Самары могут приложить руки к созданию экспозиции в музее Фабрики-кухни. Учреждение принимает в дар предметы советского общепита. Об этом в соцсетях сообщили представители самарского филиала Третьяковской галереи.

- Кураторы проекта ищут предметы любой сохранности, связанные с работой столовых и фабрик-кухонь. Это могут быть кухонные машины и агрегаты, домашняя кухонная утварь, фотографии и документы, - говорится в сообщении.

Самарцев, которые готовы передать подобные предметы музею Фабрики-кухни, просят написать куратору проекта Марии Армен по адресу ArmenMS@tretyakov.ru или позвонить по телефону +7 (495) 957-07-00.

Отметим, музей Фабрики-кухни откроется осенью 2023 года. Основными темами проекта будут история здания, судьба его архитектора Екатерины Максимовой, работа общепита и нарпита, а также конструктивизм как явление.

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