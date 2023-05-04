Автомобилистка сбила 11-летнего мальчика на пешеходном переходе в Самаре

С места происшествия ребенка доставили в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 3 мая, в 16:05 в Ленинском районе Самары произошло ДТП с участием ребенка. 45-летняя женщина за рулем автомобиля Lada Kalina сбила маленького мальчика.

— Автомобилистка ехала по Волжскому проспекту в направлении улицы Маяковского. ДТП произошло напротив дома № 29, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Там по нерегулируемому пешеходному переходу дорогу переходил 11-летний мальчик. Женщина не предоставила маленькому пешеходу преимущество в движении, и транспортное средство сбило ребенка.

В аварии пострадал мальчик, с места происшествия его доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

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