Самарцам рассказали, почему аванс за май может быть меньше обычного

Зарплата у жителей, получающих оклад, не должна измениться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начало мая традиционно приносит жителям России длинные выходные. Одновременно с этим количество рабочих дней заметно уменьшается, поэтому после майских праздников самарцы могут получить аванс меньше обычного. Юрист сервиса SuperJob объяснил, с чем связаны такие изменения.

– Хотя нерабочие праздничные и дополнительные выходные дни не влияют на размер оклада, стоимость одного рабочего дня зависит от количества рабочих дней в месяце. Например, в мае 2023 года 20 рабочих дней. Чтобы узнать стоимость одного рабочего дня, нужно разделить размер оклада на количество рабочих дней, – поясняет специалист.

Зарплата выплачивается за фактически отработанные дни. Из-за длинных выходных их количество в первой половине месяца уменьшается, поэтому авансовый платеж может быть меньше.

– Общий размер заработной платы за май не изменится, однако за счет того, что в первой половине месяца мало рабочих дней, аванс будет меньше обычного. Но зато заработная плата за вторую часть месяца, наоборот, будет больше привычной, – подчеркнул юрист.

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