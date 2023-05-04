Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2023 11:05

Жителя Отрадного привлекли к ответственности за плохое воспитание сына

Мужчина не обеспечил окончание ребенком школы
Ирина СИНЕГУБОВА
Судебные приставы беседовали с горе-отцом о необходимости посещения мальчиком школы.

Судебные приставы беседовали с горе-отцом о необходимости посещения мальчиком школы.

Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самарской области житель Отрадного упустил воспитание ребенка, в результате чего школьник перестал посещать учебное заведение и готовиться к выпускным экзаменам. За это отца привлекли к ответственности.

— В суд поступил иск в отношении мужчины, которые должным образом не исполнял обязанности по воспитанию, обучению и развитию своего ребенка. Суд обязал отца обеспечить получение ребенком основного общего образования, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Судебные приставы беседовали с горе-отцом о необходимости посещения мальчиком школы. Однако отец продолжал вести асоциальный образ жизни и игнорировать решение суда. Тогда мужчину ограничили в праве выезда за пределы РФ и взыскали исполнительский сбор.

Однако это никак не подействовало на отца. В результате в отношении него составили протокол об административном правонарушении и назначили ему штраф. Мужчина пока так и не обеспечил окончание ребенком школы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.