Жителя Отрадного привлекли к ответственности за плохое воспитание сына

Судебные приставы беседовали с горе-отцом о необходимости посещения мальчиком школы. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самарской области житель Отрадного упустил воспитание ребенка, в результате чего школьник перестал посещать учебное заведение и готовиться к выпускным экзаменам. За это отца привлекли к ответственности.

— В суд поступил иск в отношении мужчины, которые должным образом не исполнял обязанности по воспитанию, обучению и развитию своего ребенка. Суд обязал отца обеспечить получение ребенком основного общего образования, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Судебные приставы беседовали с горе-отцом о необходимости посещения мальчиком школы. Однако отец продолжал вести асоциальный образ жизни и игнорировать решение суда. Тогда мужчину ограничили в праве выезда за пределы РФ и взыскали исполнительский сбор.

Однако это никак не подействовало на отца. В результате в отношении него составили протокол об административном правонарушении и назначили ему штраф. Мужчина пока так и не обеспечил окончание ребенком школы.

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