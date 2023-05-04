Девушка разбилась при падении с высоты в Самаре 4 мая 2023 года

Трагедия произошла на улице Гая в Самаре / Фото: vk.com/chp_samara

Днем в четверг, 4 мая 2023 года, в Октябрьском районе Самары произошло ЧП. С балкона одного из домов на улице Гая упал человек. По предварительным данным, это девушка. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По словам горожан, девушка лежала на асфальте возле одного из подъездов. На место происшествия выезжала машина реанимации. Однако ничем помочь медики не смогли. Пострадавшая скончалась. Ее тело накрыли простыней.

На месте работали сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит установить все обстоятельства происшествия и точную причину гибели. Официальная информация о случившемся пока не поступала.

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