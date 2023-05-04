Самарцев приглашают в САТОБ на премьеру балета «Раймонда»

Спектакль "Раймонда" завершит 92-й театральный сезон / Фото: САТОБ

Жителей Самары приглашают в театр оперы и балета на премьеру балета «Раймонда» Александра Глазунова (12+). Спектакль состоится 17, 18 и 24 июня 2023 года. Он завершит 92-й театральный сезон.

Зрителям предстоит увидеть два мира: полный достоинства и рыцарского благородства мир Раймонды и варварский мир необузданных эмоций сарацинского царя Абдерахмана и его свиты. Балет покажет вторжение дикого страстного начала в тихую жизнь романтичной девушки.

Новую постановку и хореографическую редакцию представит известный балетмейстер-реставратор, художественный руководитель балета Юрий Бурлака.

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