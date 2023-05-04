Стали известны торговые точки Самары с самыми низкими ценами на продукты

Мониторинг был проведен в разных точках города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какие торговые точки Самары предлагают покупателям самые низкие цены на продукты. Их перечень подготовили специалисты мэрии по результатам мониторинга.

Недорогие морковь и картофель можно найти в «Ленте» Железнодорожного района и в ТЦ «Гудок» – там они стоят 26,39 и 19,99 рублей соответственно. Сахар здесь обойдется в 49,9 рублей за кило.

В «Ашане» в Советском районе можно купить дешевую вермишель (48,72 руб.), лук (17,49 руб.), рис (73,74 руб.), хлеб (36,54 руб.), черный чай (214 руб.) и куриные яйца (56,98 руб.). Недорогие соль и гречка продаются в «Пятерочке» в Ташкентском переулке – там они обойдутся в 8,49 и 54,43 рубля соответственно.

А вот мясо лучше покупать на ярмарке на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Кило говядины будет стоить 200 рублей, баранины – 320 рублей, свинины – 170 рублей.

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