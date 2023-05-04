15 дворов благоустроят в Ленинском районе Самары в 2023 году

Обновление территорий уже стартовало Фото: администрация Самары

Дворовые территории Самары продолжают преображаться в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Только в Ленинском районе в этом году приведут в порядок 15 дворов. Информацию сообщили в городской администрации.

Работы уже стартовали. Так, во дворе по улице Чернореченской, 8 (корпус 3) частично установлены малые архитектурные формы. Также завершается устройство безопасного покрытия на детской площадке, заасфальтирован подход к ней, установлены скамейки для отдыха жителей. Уже этим летом юные жители двора смогут проводить на ней время.

По данным властей, в текущем году в Самаре приведут в порядок почти 50 дворов. Территории будут обновлены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

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